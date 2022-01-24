مصطفي بكرى: تصدير الإباحية إحدى أدوات حروب الجيل الخامس

هاجم النائب مصطفى بكري، فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي يعرض على منصة Netflix، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الجدل المثار بسبب الفيلم، قائلًا: "لا يعيش مجتمع بدون قيم ومبادئ.

وقال بكري إن ظاهرة الإباحية ترفضها الأديان، وتمثل ظلمًا للمجتمع، والترويج لها يمثل تطبيعا غير مقبول، مشيرًا إلى إنه لا يتحدث عن منع عمل بعينه ولكن يجب أن يكون هناك ملء للفراغ وتقديم شيء هادف راق، متابعًا: مسلسل «الاختيار» قعد الناس في بيتهم لمتابعة أحداثه.

وأشار بكري، إلى أن أصحاب هذا الفكر الخارج يمثلون آلية من آليات حروب الجيل الخامس، ويسعون لتنفيذ أيديولجيتهم بأي شكل، متابعًا: "أنا لا أسيء لأي فنان مصري، وما يحدث هو مجرد عتاب".

وبدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة نقاشية من خلال بث مباشر عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، لمناقشة الجدل حول فيلم «أصحاب ولا أعز» للنجمة منى زكي.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة “نتفلكس” لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.