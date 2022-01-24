الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية في بني سويف الجديدة

جولة وزير الاتصالات
جولة وزير الاتصالات

أجرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، زيارة تفقدية إلى المنطقة التكنولوجية في مدينة بني سويف الجديدة.

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وكان في استقبالهما المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وهاشم منسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة واحات السليكون للمناطق التكنولوجية.

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وخلال الجولة التفقدية بحث الدكتور عمرو طلعت مع مسؤولي المنطقة التكنولوجية ببني سويف دراسة إمكانية إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي داخل المنطقة التكنولوجية.

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وتضم المنطقة التكنولوجية في بني سويف مبنى التعهيد، ومبنى خدمة المواطن، ومبنى التدريب الذي يضم كلية الهندسة بجامعة النهضة، ومبنى الشركات. 

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وتقدم المنطقة التكنولوجية ببني سويف عدداً من الأنشطة ومنها إتاحة عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تمكين فئات المجتمع المصري؛ وتأهيلهم للتحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر الرقمية وتشمل البرامج المقدمة لصقل مهارات الشباب في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الشباب في جميع المجالات المختلفة مثل مهارات التنمية الحياتية والتسويق الإلكتروني.

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كما تقدم المنطقة التكنولوجية ببنى سويف أنشطة لدعم صناعة التعهيد من خلال تقديم دوارات تدريبية خاصة بتطوير الشباب في المهارات اللغوية المختلفة مثل: الإنجليزية والألمانية وكذلك تحفيز الشباب في مجال ريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية وبرامج احتضان ومسرعات، إلى جانب تنظيم جلسات تدريبية وورش العمل مع العديد من قادة الصناعة المحليين والدوليين من شتى المجالات لنقل الخبرة إلى الشباب.

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مشروع نشر المناطق التكنولوجية في المحافظات هو أحد المشروعات القومية الرائدة التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم بتنفيذه شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية والتي تتولى تنمية وتطوير المناطق التكنولوجية والترويج لها لجذب الاستثمارات.

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عمرو طلعت وزير الاتصالات محافظ بني سويف يارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية ايتيدا مركز للابداع التكنولوجى التدريب خدمة المواطن

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وائل لطفي

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