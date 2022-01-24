الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البريطانى يحذر من «غزو روسى» لأوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من وقوع "غزو روسي لأوكرانيا"، مؤكدًا استعداد بلاده لفرض عقوبات قاسية على موسكو حال القيام بذلك.

وقال جونسون، في تصريحات صحفية لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن "غزو أوكرانيا من المنظور الروسي، سيكون عنيفا ودمويا، وسيكون من المهم للروس أن يفهموا جيدا، أن ذلك يمكن أن يكون شيشانا جديدًا".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه "على الجميع أن يفهم أن المملكة المتحدة وكل حلفائها، على استعداد لعقوبات قاسية، في حال غزو أوكرانيا".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، سحب بعض موظفي سفارتها وعائلاتهم، في العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية "التهديد المتزايد من جانب روسيا".

فى ظل الأوضاع المتوترة فى أوكرانيا، والتهديد الروسى بعمل عسكري فى كييف، اتخذت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بسحب دبلوماسيها من كييف ومناشدة مواطنيها بمغادرة البلاد.

يذكر أن أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا لعائلات دبلوماسييها في كييف بمغادرة أوكرانيا بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي، وفقًا لما أعلنته الخارجية الأمريكية.

كما دعت الخارجية الأمريكية الأمريكيين أيضا لتجنب السفر إلى روسيا.

وسمحت واشنطن بالمغادرة الطوعية لموظفي سفارتها في كييف، مما يزيد من التوترات بين روسيا والغرب بشأن الأمن الأوروبي وكذلك المخاوف المتعلقة بغزو محتمل لأوكرانيا من جانب روسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن الموظفين المحليين والموظفين غير الأساسيين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك، متابعة على المواطنين الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا التفكير الآن في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو وسائل النقل الأخرى.

كما نصحت الخارجية الأمريكية المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي.

رئيس الوزراء البريطاني أوكرانيا بوريس جونسون المنظور الروسي روسيا

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وائل لطفي

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