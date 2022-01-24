ضبط 1862 مخالفة متنوعة خلال حملات مرورية فى القليوبية

وجهت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1862 مخالفة مرورية بينها 811 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و680 مخالفة متنوعة وضبط 61 سائق يقودون بدون رخصة قيادة و43 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 21 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 11 دراجة غير مرخصة، وتحرير 34 مخالفة ملصقات، و201 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 16250 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 14 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2750 جنيه مصالحات وتولت النيابة التحقيقات.