الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسمى معاني التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، متمنيا من الله أن يحمي رجال الشرطة المصرية، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار.

وقال «الغضبان»: «نبعث  تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية وتحية تقدير واحترام لأرواح شهدائنا بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع أبناء بورسعيد، بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة المصرية، والتي نتذكر فيها رجال الشرطة الأبطال الذين رووا بدمائهم الذكية تراب هذا الوطن وحملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد».

كما وجّه محافظ بورسعيد التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن 25 يناير يعد يوم الوفاء لشهداء الواجب من أبناء الوطن، ورمزًا للوطنية والتضحية للحفاظ على مقتدرات الوطن.

مجلس الوزراء على مصري المصرية وزير القلب جمهور ابطال لوز الوطن الرئيس الله أصالة

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عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

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