لتقصيره فى مهام عمله.. مدير تعليم السويس يحيل ملاحظًا للتحقيق

أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس محمود الفولي، أحد الملاحظين، خلال جولته التي شملت عددا من مدارس الثانوي العام والفني.

وكان أجرى "الفولي"، اليوم الإثنين، زيارات لعدد من مدارس الثانوي العام والفني بقطاع شمال وجنوب السويس، تفقد خلالها اللجان الامتحانية وتابع سير وانتظام أعمالها.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، في بيان لها، أن مدير المديرية أحال أحد ملاحظي اللجان الامتحانية للتحقيق لتقصيره في مهام عمله بإحدى المدارس الثانوية.

وتابع الفولي الشكل العام للورقة الامتحانية من حيث جودة الطباعة ووضوح الأسئلة ووجود مسئولي التطوير التكنولوجي باللجان لمعاونة أبنائنا الطلاب متى تطلب الأمر.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال الكنترولات الداخلية للمدارس وتأكد من سير عمليات الرصد والتقييم بالشكل القانوني وصحة مستنداته.

وشملت الجولة عددا من المدارس الفنية والعامة بدأها بمدرسة السلام الثانوية العسكرية بنين وانتهى بمدرستي التعاونيات الصناعية بنات ومدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.