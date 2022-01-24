الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل التحفظ على رجل الأعمال مجدى يعقوب لـ26 فبراير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة تظلم نجلي رجل الأعمال مجدي يعقوب على أمر التحفظ على أموالهم وممتلكاتهما، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة، لجلسة 26 فبراير.

وكانت قد رفضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، استشكال رجل الأعمال مجدي يعقوب وتأييد حكم سجنه بالمؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه، وحضر المتهم إلى المحكمة وسط حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وفور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن مرة أخرى.

أحداث القضية تعود إلى عام 2006، عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.

وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثاني "متوفى" رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا أضرا عمدا بأموال جهة عمله آنفة البيان بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه، بأن قام المتهمون، بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.

وعلى الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة في حسابات شركته، ما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة في حساباته، ووجود عجز في الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك؛ ما ترتب عليه ضياع المبلغ أنف البيان الذي يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.

جنايات القاهرة تظلم رجل الأعمال مجدي يعقوب التحفظ أموالهم وممتلكاتهما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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