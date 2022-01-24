نفاد تذاكر فئة الـ 300 جنيه لحفل علي الحجار بأوبرا جامعة مصر

نفذت تذاكر الفئة الأخيرة من حفل النجم علي الحجار والمقرر إقامته يوم 28 يناير الجاري على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

وطرحت دار أوبرا جامعة مصر المنظمة للحفل التذاكر للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت أسعار الفئة الأولى بمبلغ 700 جنيها، والفئة الثانية بمبلغ 550 جنيها، والفئة الثالثة بمبلغ 450 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيها مصريا والتي نفذت بالكامل.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار لجمهوره خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة ومنها: بوابة الحلواني، وغوايش، لسه الكلام، اخويا حبيبي، مسألة مبدأ، في قلب الليل، العروسة، تجيش نعيش، عارفة، الأحلام، على قد ما حبينا، لما الشتا يدق البيبان، شمعة ودمعة، وزي الهوى، وغيرها من الأغنيات.

ووضعت دار أوبرا جامعة مصر شرط محدد لحضور الحفل وهي ارتداء الزي الرسمي وارتداء الكمامة ، ومن المقرر أن يفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساء على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء

وكان النجم علي الحجار أحيا يوم الأربعاء الماضي حفل غنائي على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ويعتبر الحفل الأول له بعد وفاة شقيقه المطرب أحمد الحجار والذي رحل عن عالمنا مطلع شهر يناير الجاري، وتضمن برنامج الحفل عدد كبير من ألحان الموسيقار الراحل أحمد الحجار، وأقيم الحفل تحت شعار “كامل العدد” بعد أن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها ويعد هذا الحفل الأول لـ «الحجار» فى موسمه الفنى الجديد لعام 2022.

ويعمل النجم علي الحجار في الوقت الحالي على التحضيرات النهائية لألبومه الغنائي الجديد وتسجيل الأغنيات الخاصة به حيث انتهى الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من الأغنيات الخاصة به تمهيدا لطرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.