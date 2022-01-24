مجلس الوزراء العراقي: حجم التبادل التجاري مع السعودية بلغ 15%

أعلن العراق أنه سيوقع غدا اتفاقية مع السعودية بشأن الربط الكهربائي لاستبدال الطاقة، فيما أشار إلى أن وفداً من وزارة الزراعة العراقية سيزور السعودية قريباً.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، في كلمة له خلال ملتقى الأعمال "العراقي- السعودي" المنعقد بالرياض، أن الجانب السعودي قدم ورقة تضمنت بعض المشكلات في المنفذ، وسوف نعمل على تجاوزها وعالجنا البعض منها وسيتم معالجة ما تبقى خلال الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15% وهذا تطور وتقدم ونطمح للوصول إلى رقم يليق بإمكانيات البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، أن التعاون بين العراق والسعودية مستمر انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضرورة دعم روابط الأخوّة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن "سياسة ومنهجية الحكومة المتعاقبة السابقة والحالية بدعم المجلس التنسيقي العراقي السعودي، هو لقناعة البلدين أنها بداية صفحة جديدة بين العلاقات التأريخية، وفعلاً أثمر المجلس عن تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، كما نتج بعض الإنجازات منها فتح منفذ عرعر المغلق منذ سنوات ولما له من فوائد كبير".

وأضاف "الغزي"،أن المجلس التنسيقي نتج عنه فتح ملحق في بغداد وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقة بين البلدين، ونعمل على ملفات عديدة ومنها الربط الكهربائي وتطوير المدن الصناعية والتعاون الرياضي وغيرها، لافتاً إلى أن يوم غد سيشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين العراق والسعودية لاستبدال الطاقة".

وبين أن للمجلس دوراً مهماً في التعاون الاقتصادي ونأمل من الشراكة الاستفادة من الصناعي والاقتصادي وخلق مشاريع صناعية مستدامة"، موضحاً أنه "منذ تشكيل المجلس التنسيقي منذ البداية ثبتنا نقطة أساسية وهي عدم إيقاف مجلس الأعمال الاقتصادي العراقي والسعودي مع وجود إرادة حقيقية بين الحكومتين.

وأوضح أن "فرقنا الفنية مستمرة في أعمالها في البتروكيماويات، مبيناً أن المرتكزات الثلاثة لرؤية المملكة 2030 ومبادرة ولي العهد الشرق الأوسط الأخضر، سينتج عنها مباحثات بعد وصول وفد من لجنة الزراعة برئاسة وزير الزراعة إلى السعودية".