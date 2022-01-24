لليوم الثاني على التوالي.. انطلاق عملية أمنية في قضاء العظيم بديالي العراقية

انطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية أمنية جديدة لليوم الثاني على التوالي في قضاء العظيم في محافظة ديالي العراقية.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها، أن قوات الحشد الشعبي، انطلقت لليوم الثاني في العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى.

وأضافت، "هيئة الحشد" في بيانها، أنه شارك في اليوم الثاني اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات"، وذلك وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية

وأفادت، كما شارك في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال بهدف إسناد قوات قيادة عمليات ديالى ومسك الأرض بهدف حماية ظهر القوات المتقدمة ومنع استغلال الإرهابيين لأي ثغرة".

وتهدف العملية لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أفرادا من الجيش العراقي في ناحية العظيم، وإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا الى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا، وفق بيان الهيئة.

وكانت قد أعلنت قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي العراقي، امس الأحد، إطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور للتفتيش عن عناصر تنظيم "داعش" وملاحقة فلولهم في حوض العظيم بشرق البلاد.

وقال قائد عمليات ديالى في الحشد، طالب الموسوي، في بيان صحفي، إن "ألوية الحشد والتشكيلات الساندة لها انطلقت صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيه الشرقي والغربي".

وأضاف، أن "القوات المشاركة بالعملية، هي اللواءان الرابع والثالث والعشرون، ولواء نداء ديالى، والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى، مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات".