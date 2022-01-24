الإثنين 24 يناير 2022
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عالم

إندونيسيا وسنغافورة تطلقان فقاعة سفر لتحفيز النمو وسط تفشي كورونا

جريدة الدستور

تطلق إندونيسيا وسنغافورة فقاعة سفر بدون حجر صحي بين البلدين لتحفيز الاقتصاد، وسط أزمة وباء كورونا نتيجة تفشي المتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو القول إنه من شأن ترتيبات فقاعة السفر بين جزيرة باتام-بنتان السياحية في إندونيسيا وبين سنغافورة أن تعزز السياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقال الوزير إن الزوار الحاصلين على التطعيم بالكامل ضد كورونا الذين يسافرون عبر ميناء نونجسابورا الدولي للعبارات سوف يتمكنون من الاستفادة بترتيبات الفقاعة.

وتعد سنغافورة وإندونيسيا من بين البلاد التي تتبنى ترتيبات فقاعات السفر في إطار محاولات الانتقال إلى التعايش مع الفيروس مع ضمان عدم إنهاك نظام الرعاية الصحية عبر تفشي الفيروس.

وسجلت سنغافورة أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا المستجد، لسيدة مسنة تبلغ من العمر 92 عاما، انتقلت إليها العدوى من أحد أفراد عائلتها.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية - في بيان أورده راديو (تشانيل نيوز آشيا) - أن السيدة لم تتلق التطعيم المضاد لفيروس كورونا ولم يكن لديها أي تاريخ مرضي معروف.

وأضافت الوزارة أنه "بعد التحقيق، خلص الأطباء إلى أن الوفاة ناجمة عن المتحور أوميكرون".

وأوضحت الشبكة أن السيدة توفيت في العشرين من الشهر الجاري بعد حوالي 10 أيام من انتقال العدوى إليها من أحد أفراد أسرتها.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 351.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها لنحو 9.8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 351 مليونًا و409 آلاف حالة.

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