حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 24 يناير 2022

قدم موقع “times of india” حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية لليوم الإثنين 24 يناير 2022، على النحو التالي:-

برج الحمل

قد تتمكن من إكمال المهام الصعبة بسهولة بالغة، الأمر الذي قد يعزز ثقتك بنفسك، قد تعود عليك استثماراتك السابقة بمكاسب جيدة.

برج الثور

اليوم ليس جيدًا، قد تشعر بالحزن، وقد تكون غير راضٍ عن وضعك الحالي، يُنصح بالتحلي بالصبر وعدم اتخاذ أي قرار على عجل.

برج الجوزاء

قد تكون متحمسًا، و يكون تركيزك على أهدافك جيدًا جدًا، يمكنك بسهولة تحقيق هدفك، فمن المحتمل أن تذهب في رحلات قصيرة متعلقة بالعمل.

برج السرطان

قد تتوقع الحصول على بعض المكافآت نيابة عن خدماتك الاجتماعية التى ستقدمها الفترة المقبلة، وقد تحصل أيضًا على ترقيات، قد تتحول خسائرك إلى أرباح الآن.

برج الأسد

قد تشعر بالسعادة، مما قد يمنحك القوة الداخلية والثقة بالنفس، من المرجح أن تزداد مكانتك الاجتماعية.

برج العذراء

اليوم قد تصاب بخيبة أمل، ننصحك بالتحكم في غطرستك، وإلا فقد تتعرض لبعض الخسائر بسبب حديثك أثناء حديثك مع أي شخص.

برج الميزان

قد تخطط لاستثمار بعض رأس المال في عملك، مما قد يزيد السيولة معك، أرباحك قد تعزز صحتك المالية، و يمكنك الاستمتاع بلحظات رومانسية مع زوجتك، مما قد يعزز الانسجام في الحياة الأسرية.

برج العقرب

قد تكون سعيدًا جدًا اليوم، فقد تتحول خسائرك إلى أرباح، من المحتمل أن يكون لديك بعض التغييرات في مكانك أو منصبك أو مسؤولياتك في العمل فيما يتعلق بالترقيات.

برج القوس

قد تكون صحتك جيدة اليوم، فمن المحتمل أن تذهب إلى مكان ديني مع العائلة أو الأصدقاء، قد تخطط للتبرع بمبلغ معين لأي مكان ديني أو لجمعية خيرية.

برج الجدي

اليوم، قد تكون ضحية لمؤامرات، فيجب أن تتجنب التورط في الخلافات، يُنصح بتجنب الخوض في الحجج في حياتك العاطفية، و يجب عليك أيضًا تجنب القيادة السريعة أو أي جولة مغامرة.

برج الدلو

اليوم ستكون سعيدا، قد تشعر بالسلام في عقلك، وسيكون تركيزك على أهدافك جيدًا جدًا، فمن المحتمل أن تقضي لحظة رومانسية مع زوجتك.

برج الحوت

من المحتمل أن تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقيات، في الأمور القانونية ، قد تسمع أخبارًا جيدة.