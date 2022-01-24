بكين تتخذ إجراءات سريعة وموجهة للحد من تفشي «كورونا»

بدأت بلدية بكين في اتخاذ تدابير سريعة وموجهة لاحتواء انتشار الوباء، بعد الإبلاغ عن عودة ظهور حالات إصابة محلية العدوى بـ«كوفيد-19» مؤخرًا.

وفي يوم الأحد، أجرى حي فنغتاي الذي يبلغ عدد سكانه حوالي مليوني شخص، اختبار الحمض النووي لجميع سكانه للتخفيف من مخاطر انتقال العدوى بين المجتمعات السكنية بعد اكتشاف عدوى عنقودية.

وأنشأت السلطات في فنغتاي أكثر من 1000 موقع لأخذ العينات - معظمها في المناطق السكنية - وأرسلت أكثر من 13000 من العاملين في الدعم الطبي والخدمي لضمان إجراء الاختبارات بشكل سلس وفعال. وإلى جانب ذلك، أرسلت 10 أحياء أخرى في العاصمة الصينية 4600 عامل طبي إلى فنغتاي للمساعدة في أعمال مكافحة الوباء.

وقالت امرأة تُدعى شيوي في منطقة شووي السكنية يوم الأحد، "في وقت مبكر من الصباح، أقام العاملون موقعا لأخذ العينات في مجمعنا السكني وبدأوا يطرقون الأبواب لتذكير السكان بالخضوع للاختبار".

وأبلغت بكين عن تسع حالات إصابة محلية العدوى بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك خمس حالات مؤكدة وأربع حالات بدون أعراض من الساعة الرابعة مساء السبت، إلى الساعة الرابعة مساء الأحد.

ومنذ 15 يناير، أبلغت المدينة عن إجمالي 43 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19، منها ست حالات تُعزى إلى متغير أوميكرون و 37 إلى متغير "دلتا"، حسبما قالت بانغ شينغ هوه، نائبة رئيس مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بالبلدية.

وأضافت بانغ أن تفشي متغير أوميكرون قد استقر في الوقت الحالي، مع ظهور حالات جديدة فقط في مناطق خاضعة بالفعل للسيطرة على الوباء، كما أن خطر الانتشار بين المجتمعات السكنية محدود.