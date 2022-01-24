حاكمة ولاية أمريكية تسعى للعمل معلمة بديلة لسد العجز

قامت ميشيل جريشام، حاكمة ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، بالتسجيل لتصبح معلمة بديلة بسبب العجز في أعداد المدرسين في ولايتها جراء انتشار فيروس كورونا.

ورغم أن جريشام ليست لديها خبرة في المجال التعليمي لكنها تتوقع أن تكون معلمة بديلة في مدرسة ابتدائية في الأسبوع المقبل حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت الحاكمة في تصريحات للشبكة إنها ليست أمامها خيارات أخرى، كما طلبت من المواطنين التسجيل لتوفير المزيد من المدرسين البدلاء.

يذكر أن جريشام هي واحدة ضمن 100 شخص، منهم 50 من أعضاء الحرس الوطني، و50 من موظفي الولاية سجلوا على مبادرة "ادعموا المدرسين والعائلات" التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي وتهدف لتشجيع عمال الولايات وأعضاء الحرس الوطني للمساعدة في المدارس التي تضررت من جائحة كورونا التي منعت المدرسين من التوجه للعمل المدرسي.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة0.8% مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 70.4 مليون إصابة حتى الساعة 0350 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية إلى 865 ألفا و214 وفاة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات فوق متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 62ر7 مليون إصابة بزيادة 0.6% عن المدة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت تكساس زيادة بنسبة 1 .2% في عدد الحالات ليرتفع الإجمالي إلى 85ر5 مليون شخص.



وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 227 شخصا حتفهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.