إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي في المنيا

شهد الطريق الزراعي مصر أسوان الزراعي، بالقرب من كمين بنى أحمد التابع لمركز المنيا، اليوم الأحد إصابة 4 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي بالقرب من كمين بنى أحمد على الطريق الزراعى مصر أسوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني، وتمت إزالة آثار الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.