ليس المزاج فقط.. قائمة بأنواع شاي تساعدك في تخفيف ألم التهاب المفاصل

إذا كنت تعاني من آلام التصلب والتهاب المفاصل، فقد يكون كوب من الشاي طريقتك المثالية للشعور بالتحسن، فقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة Arthritis Research & Therapy في أغسطس 2021، أن أولئك الذين شربوا أكثر من كوبين من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بمن لا يشربون الشاي أو أولئك الذين لا يشربون الشاي بانتظام.

ووفقًا للموقع الطبي everydayhealth، تقول دكتورة ماهسا تهراني، طبيبة أمراض الروماتيزم في فيينا، بفيرجينيا، إنه عندما يتعلق الأمر بعلاج التهاب المفاصل، أعتقد أن الشاي يمكن أن يكون مفيدًا".

تضيف: "تتمتع بعض أنواع الشاي بخصائص رائعة مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعدك في علاج الالتهاب".

ولكن عليك أيضًا استشارة طبيبك قبل تجربة أي علاجات تكميلية للتأكد من أنها لن تتفاعل مع الأدوية الموصوفة لك أو غيرها من المنتجات التي تتناولها.

ونستعرض في السطور التالية قئمة بأفضل أنواع الشاي التي تساعدك في تخفيف ألم التهاب المفاصل الروماتويدي.

شاي الزنجبيل

قامت دراسة إيطالية نُشرت في Natural Product Research في عام 2016 بتقييم تأثير شراب الزنجبيل على الالتهاب وآلام الركبة المزمنة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، فقد تناول الأشخاص الخاضعون للاختبار 25 مجم من الزنجبيل لمدة 30 يومًا - إلى جانب 5 جرام من إشنسا، وأبلغوا عن تحسن كبير في حالتهم، ويمكنك العثور على شاي الزنجبيل بسهولة في محلات البقالة والأطعمة الصحية.

ويمكنك أيضًا تحضيره بنفسك من خلال، تقطيع شرائح رفيعة من الزنجبيل ثم انقعها في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، مع العلم يؤثر الزنجبيل على تخثر الدم، لذلك قد ترغب في تخطيه إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم.

الشاي الأخضر

بالإضافة إلى كونها مفيدة لصحة القلب وتعزيز صحة الدماغ، فإن ها مضادات للأكسدة تساعد على التقليل من آلام المفاصل والالتهابات الناجمة عن التهاب المفاصل الروماتويدي.

شاي الورد

تعتبر الفاكهة ذات اللون البرتقالي والأحمر التي تظهر على نباتات الورد بعد أن تزهر مصدرًا مركّزًا لفيتامين سي، وقد استخدمت منذ فترة طويلة كعلاج عشبي، لكن بحثًا نُشر في مجلة Family Family Physician الأسترالية وجد أن أحد المواد الكيميائية النباتية فيه، وهو galactolipid ، له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تفيد المصابين بهشاشة العظام، وتخفيف درجات الألم.

الشاي الأسود

الشاي الأسود، هو شاي معروف، غني بمادة الكيرسيتين، التى بها مادة بيوفلافونويد لها تأثيرات مضادة للالتهابات، فوجدت دراسة نُشرت في دورية Archives of Biochemistry and Biophysics أن الكيرسيتين يقلل الالتهاب ويزيد من دفاع مضادات الأكسدة في الحيوانات التي تم اختبارها، ولكن احذر يمكن أن يحتوي الشاي الأسود على نسبة عالية من الكافيين.

شاي أوراق الصفصاف

علاج عشبي قديم لتخفيف الآلام مكون من لأوراق الصفصاف يشبه كيميائيًا الإسبرين، وهناك عدد قليل من الدراسات الطبية التي تدعم استخدام الصفصاف للتخفيف من آلام المفاصل وهشاشة العظام ووجدت مراجعة للبحوث المنشورة في Phytotherapy Research أن مستخلص لحاء الصفصاف له تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنات تنبع من مادة البوليفينول والفلافونويد التي يحتوي عليها.