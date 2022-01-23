مواطنون يهنئون الشرطة بعيدها الـ70: «دمتم لنا الأمن والأمان»

هنأ العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة المصرية في عيدها الـ70 ووجهوا لهم كلمات كثيرة تعبر عن شكرهم وعرفانهم بما قدموه من تضحيات للوطن حتى نعم بالاستقرار والتقدم وفي تصديهم للارهاب وتقديمهم العديد من الشهداء والمصابين.

كتب أحمد محسن أمين حزب الجيل الديمقراطى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“اتقدم بخالص التهاني القلبية لوزير الداخلية وقيادات الوزارة وجميع ضباط وأفراد وجنود الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70”.

وكتب محمود عنتر على موقع التواصل فيسبوك: "عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين رجال أوفياء ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء هذا الوطن الغالي عيد هو فخر لكل مصري عندما صمدت وصدّت رجال الشرطة القوات الإنجليزية 1952 الهجوم علي قسم شرطة الإسماعيلية وكان الشعب ورجال الشرطة إيد واحدة ضد كل خائن وعميل او من تسول له نفسه المساس بأمن وامان مصر وظل هذا الترابط بين الشعب والشرطة وأصبح ٢٥ يناير هو عيد الشرطة رجال يسهرون الليل بالنهار مع رجال القوات المسلحة البواسل العيون الساهرة في القضاء على كل خائن وعميل يحاول المساس بأمن وامان وطننا الغالي وبعد احداث ثوره يناير ٢٠١١ عندما حاولت الجماعه الارهابيه والمرتزقه والخونه احداث نوع من التوتر مع جهاز الشرطه ،،

كانت لهم رجال الشرطه والقوات المسلحه واجهزتنا الرقابيه الصقور المصريه لهم بالمرصاد و ماتقوم به الاجهزه الامنيه المصريه في حفظ امن وامان مصرنا الحبيبه يدرس في الجامعات العالميه ويسجله التاريخ دعوات كل المصريين لهؤلاء الرجال الاوفياء الذين يتركون منازلهم وابنائهم من اجل الحفاظ علي كل حبه رمل من تراب هذا الوطن الغالي وهذا العيد الذي يخرج فيه كل المصريين يملئون الميادين العامه احتفالا بعيد الشرطه المصريه ويقف رجال الشرطه يوزعون الورود علي افراد الشعب المصري ويتبادلون التهنئه بذلك العيد هي دي مصر ورساله للجميع تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"

وكتب احمد ياسر : “اجمل التهاني في ذكرى عيد الشرطة الاغر بسم الله الرحمن الرحيم لكم أيها الأبطال.. لكم أيها المضحون..”.

وكتب عمر ريان: “اتقدم لكم بالتهنئة فالشرطة تقيد في مثل هذه الأيام شمعة جديدة من عمرها المليء بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل وطننا العزيز وشعبنا الكريم وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة لجميع قادة أجهزة وزارة الداخلية ضباطاً ومنتسبين ولعوائلهم الكريمة”.

وكتبت سارة الكريمانى: “في هذه المناسبة يجب ان نستذكر الشهداء الابرار والجرحى من منتسبي وزارة الداخلية بمختلف اجهزتهم الأمنية فكانوا لسور الوطن خير من تصدوا لمخططات الأعداء ومؤامرتهم للنيل من وحدة الوطن والشعب في هذه اللحظات احيي ابطال الشرطة الذين سهروا وجاهدوا لحفظ بلادنا المقدسة وبذلوا جهودا كبيرة لتطبيق النظام والقانون”.

وكتبت ايمان محمود: “من نصر الى نصر كل عام وانتم بالف خير عيد شرطة سعيد ومجيد”.

وكتبت ثناء موسى:

عيد الشرطة المصرية، تحية حب وتقدير واحترام لكل رجال الشرطة، ف 25 يناير له معانى كثيرة فى تاريخ الوطن، فهو عيد الشرطة المصرية، وهو يوم الوفاء للشهداء الواجب من أبناء الوطن، كما أنه رمزاً للوطنية و الدفاع عن الارض والعرض، ورمزاً للتضحية والفداء، ورمزاً للاصطفاف وتنفيذ أوامر القائد، ورمزاً للشجاعة والاقدام، ورمزاً للبطولة والوفاء، ورمزاً للشهادة وعدم الاستسلام".