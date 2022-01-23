الجنايات تعاقب صاحب محل هتك عرض طفلة فى المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، صاحب محل منظفات بالسجن المؤبد لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة في منطقة المرج بشرق القاهرة.

وأوضح أمر الإحالة في القضية التي حملت 17574 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهم "عبد العال. م" صاحب محل منظفات، خطف بالتحايل الطفلة "م.ن" بأن تقابل معها حال سيرها بالطريق العام وأوهمها بإعطائها ملابس جديدة تناسبها فأجابته لطلبه فاصطحبها لمسكنه مباعدًا بينها ذويها، وهتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة، وعقب إتمامه لجرمه محل الاتهام السابق أشهر في وجهها سلاحاً أبيض، مهددًا إياها وشل مقاومتها وحسر عنها ملابسها حتى كشف جسدها ولمسه.