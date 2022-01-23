الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مركز ثروت عكاشة يستضيف ورشة إخراج الفيلم التسجيلى (صور)

القومي للسينما
القومي للسينما

أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، اليوم الأحد، ورشة إخراج الفيلم التسجيلي للمخرج جمال قاسم، وذلك بمركز ثروت عكاشة الثقافى.

حضر الورشة الكاتب مجدى الشحرى مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة وخلال الورشة تم عرض فيلم “صيد العصارى” المخرج علي الغزولى و “افاق” للمخرج شادى عبد السلام كنموذج لشرح جماليات و كيفية اخراج الفيلم التسجيلى.

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وكان أبرز الحضور الإعلامى والكاتب الصحفى إبراهيم عوف والمخرجة لمياء رجايي والمنتج الفنى رجب ابراهيم، والمخرج مصطفى منجي.

يذكر أن المركز القومي للسينما يقيم الورش بشكل مجاني للجمهور والشباب و محبي السينما.

ويقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز "ورشة مدرسة الديكور السينمائي مجانا للهواة" وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يناير في تمام الساعة السادسة مساء.

ويعرض مركز الثقافة السينمائية يوم الأربعاء المقبل، فيلم The Merchant of Venice أو "تاجر البندقية" من إخراج مايكل رادفورد، وبطولة الممثل الكبير آل باتشينو وجوزيف فينس وجيرمي ايرونز ولين كولينز. 

فيلم "تاجر البندقية" تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي في القرن السادس عشر مأخوذ عن عن رواية الكاتب الشهير وليام شكسبير (تاجر البندقية)، وهو إنتاج إنجليزي إيطالي مشترك، تم تصويره بمدينة البندقية بايطاليا .

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ويقام عرض “تاجر البندقية” تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية.

ونعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، مدير التصوير الكبير ماهر راضي.

وأوضحت زينب عزيز أن الوسط السينمائي فقد واحدا من أهم مبدعي الصورة السينمائية بمصر والوطن العربي، والذي أثري الشاشة بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة. وتقدمت عزيز بخالص التعازي لأسرة الراحل، متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

ثقافة الثلاثاء المقبل يوم الديكور السينمائى شادي عبد السلام تاجر المركز القومي للسينما مجانا للسينما العصار يوم الثلاثاء الكاتب شكسبير

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