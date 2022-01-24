أثناء تجديد المنزل.. مصرع شاب إثر انهيار حائط منزله في أسوان

شهدت مدينة السباعية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء الأحد، انهيار حائط منزل على شخص أثناء أعمال التجديد داخله وهدم الحوائط، ما أسفر عن مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث انهيار حائط منزل بغرب مدينة السباعية التابعة للمحافظة على شاب يدعي "ناجح. س. م" يبلغ من العمر 28 عامًا، وذلك أثناء أعمال التجديد داخله، ما أسفر عن مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومباشرة التحقيقات حول الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم واستخراج تصريح الدفن.

وتبين بالتحريات الأولية لرجال المباحث بمركز شرطة إدفو أن حائط المنزل انهار على الشاب أثناء هدمه لحوائط المنزل لإجراء أعمال التجديد داخله، وأنه يقيم بالمنزل برفقه أسرته.

بينما تبين بالتقرير الطبي لمعاينة جثمان الشاب لمعرفة أسباب الوفاة أنه تعرض لكدمة شديدة جدًا بالرأس ما أدت إلى نزيف داخلي وهبوط بالدورة الدموية، ما أسفر ذلك عن توقف عضلات القلب مباشرة ولفظ أنفاسه الأخير، وليست هناك أي شبهة جنائية، وفى الوقت الحالي جارِ إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن للجثة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.