4435 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الأحد، تسجيل 19 حالة وفاة و 4435 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في منشورها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 1.098.413 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 15.132 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من 7758 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.015.249.

ووفق النشرة اليومية للوضع الوبائي فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 19.263 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.464.460 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وكانت المملكة المغربية سجلت أمس 31 وفاة و7638 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مقابل شفاء 5750 مصابًا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لايزال مرتفعًا للغاية، مشيرة إلى أنه يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ ما يؤدى إلى انتشار سريع له في المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.

وذكرت المنظمة في بيان أمس السبت أنه على الرغم من انخفاض مخاطر الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض والوفاة بعد الإصابة، وذلك مقارنة مع المتحورات السابقة لفيروس كورونا؛ إلا أن المستويات العالية للغاية لانتشار العدوى أدت إلى زيادات كبيرة في دخول المستشفى، وضغط على أنظمة الرعاية الصحية في معظم البلدان.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.