الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أنا شايفاك».. ثالث كليبات أميمة طالب بمشاركة أحمد مجدى

أميمة وأحمد مجدى
أميمة وأحمد مجدى

طرحت المطربة أميمة طالب ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلى فى الكليب الفنان أحمد مجدى.

وقدمت المخرجة بتول عرفة، في الكليب المطربة أميمة طالب كممثلة، وسط أجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسى.

وتظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب فى مساندته لتبنى معه حياتهما المستقبلية، لذلك تذهب معه لدعمه خلال مقابلة عمل بأحد الشركات وخلال وقفتها معه على كوبرى قصر النيل، نتفاجئ بأن الأحداث مرت وتزوجا وأنجبا وعاشا حياتهما في سعادة غامرة، حتى يكتشف المُشاهد في النهاية أن كل ماحدث كان عبارة عن حلم يتمنيان تحقيقه، وهو ما يتماشى مع كلمات أغنية "شايفاك"، التي وظفتها المخرجة بأحداث درامية واقعية.

الكليب هو الثالث الذى يجمع أميمة بمخرجة الكليبات المصرية بتول عرفة، حيث قدمتها في الكليبات الثلاثة في كل منها بأحداث وقصة مختلفة عن الأخرى.

ففي الكليب الأول الذي حمل عنوان "مية مية"، قدمت المخرجة بتول عرفة، المطربة أميمة طالب بطريقة كوميدية، واستعانت في الكليب بالفنانة شيماء سيف، حيث دارت أحداث الكليب حول زوجتين بينهما صراع على زوجهما، ودارت الأحداث في إطار كوميدى خاصة وأن شيماء سيف كانت ضُرة أميمة طالب.

وفى الكليب الثانى، الذى جمع المخرجة بتول عرفة بـ أميمة طالب، قدمت المخرجة أميمة من خلاله قصة استعراضية بأجواء مبهجة، واستعانت فى الكليب الذى حمل عنوان "معلش سهرناكم"، بالفنان مصطفى أبو سريع، ودارت الأحداث في شكل استعراضي.

وبذلك لعبت المطربة أميمة طالب كل الألوان التمثيلية من خلال الكليبات الثلاثة التي قدمتها مع المخرجة بتول عرفة، حيث قدمت الكوميدى والاستعراضى ومؤخرًا الدراما الرومانسية.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZjDsrbqysY

أغنية أميمة طالب أميمة طالب احمد مجدي المخرجة بتول عرفة الفنان أحمد مجدي

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