الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة ربة منزل سقطت بصحبة زوجها في نهر النيل بدمياط

جثة ربة منزل
جثة ربة منزل

انتشل رجال الإنقاذ النهري في دمياط اليوم، جثمان زوجة سائق السيارة النقل التي سقطت بنهر النيل مساء الجمعة الماضى، واستغرقت 72 ساعة من البحث المتواصل، وتدعى رضا عوض أحمد غانم 42 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى فارسكور، كما تم سحب السيارة النقل تمهيدا لإخراجها من مياه نهر النيل.

وكان مركز فارسكور قد شهد واقعة مؤسفة مساء الجمعة الماضي، بعد سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري فارسكور في نهر النيل، ولقى سائق السيارة النقل مصرعه ويدعى وليد غانم 50 سنة وتم إنقاذ نجله طارق.

وتباشر النيابة العامة بفارسكور التحقيق في الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها.

سيارة نقل ثقيل سيارة نقل نقل ثقيل الإنقاذ النهري انتشال جثة صحبة زوجها مياه نهر النيل

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