محافظ البحر الأحمر يعلن انتهاء أزمة متضرري السيول برأس غارب

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي خلال جولته بمدينة رأس غارب اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات، تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، انتهاء أزمة الـ 82 حالة من متضرري السيول، بعدما تواصل مع رئيس صندوق التنمية الحضرية، واتفقا على تخصيص وحدات سكنية لملاك متضرري السيول من مخصصات صندوق التنمية الحضرية بحي الروضة في رأس غارب.

وأكد المحافظ أنه تم إنهاء أزمة متضرري السيول برأس غارب على رأس غارب، معرباً عن سعادته في إنهاء هذه الأزمة التي عانى منها الأهالي منذ أكثر من خمس سنوات، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة السياسية دائماً العمل بكل الجهد لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته، بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش مدينة رأس غارب، ليكون متنفساً للأهالي، حيث تمت أعمال التطوير بتمويل من وزارة السياحة والآثار، بطول 1300 متر كمرحلة أولى، وتم رصد 5 ملايين جنيه لأعمال التطوير بالمرحلة الثانية، التي يقوم جهاز تعمير البحر الأحمر برئاسة المهندس حسني منصور بإنهاء إجراءات الطرح.

أكد محافظ البحر الأحمر، أنه تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة العالية في الإنشاء مع مراعاة المواصفات القياسية، وتم تركيب مقاعد ومظلات لرواد الكورنيش من الأهالي والزوار، مشيراً إلى أن هناك سعي من المحافظة وخطط تطوير لفتح متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين بكل مدن المحافظة، خاصة مع الثروة الطبيعية والجمالية التي تمتلكها البحر الأحمر.

خلال الجولة، افتتح المحافظ، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية مهندس أنور فوزي، ومدير مشروعات بجهاز الخدمة الوطنية اللواء رشدي حمودة، مبنى الضرائب العقارية الجديد بتكلفة 32 مليون جنيه، وذلك في إطار تيسير تقديم الخدمات لأبناء المدينة.

كما افتتح المحافظ، المعهد الأزهري النموذجي للمرحلة الإعدادية والثانوية، الذي بلغت تكلفته أكثر من 20 مليون جنيه، وهو مكون من 3 أدوار، وتوجد به غرف لجميع الأنشطة، وحجرة عزل، إضافة إلى أنه يحتوي على مكتبه ومعمل حاسب آلي، وبعدها افتتح، مركز الحياة للتخاطب الذي تم إنشاؤه بالمشاركة المجتمعية من شركة "ايميلات" لطاقة الرياح.

بعدها افتتح المحافظ، وحدة رعاية الأمومة والطفولة التي جرى تنفيذها من خلال مؤسسة مصر الخير، بتكلفة إجمالية بلغت ٢.٣ مليون جنيه، وتتكون من عيادة لرعاية الأمومة والطفولة وعيادة تنظيم الأسرة وعيادة أسنان وصيدلية ومعمل وغرفة تعقيم ومخزن وغرفة شئون عاملين.

تفقد المحافظ محتويات الوحدة، وأشاد بالمواصفات والمعايير التي تم تطبيقها خلال الإنشاء، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة وإجراء عمليات الصيانة الدورية للحفاظ عليها، لافتاً إلى أن الوحدة سوف تقدم الخدمة لـ 75 ألف نسمة من أبناء رأس غارب والزعفرانة، وقد تمإقامتها على مساحة 461 مترا وبمساحة داخلية بلغت 150 مترا.

كما افتتح محافظ البحر الأحمر، الوحدة البيطرية بالمدينة والتي تم إنشاؤها على مساحة 500متر وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون جنيه وبعدها تفقد مشروع توسعة مدرسة فاضل أحمد حسن لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، حيث تم إنشاء 17 فصلا لعدد 680 طالبا.

يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي الثاني والخمسين، وذكرى معركة شدوان الخالدة، التي كتبت فصلا من فصول العزيمة والإرادة لأبناء البحر الأحمر.

رافق المحافظ، خلال الافتتاحات، السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد البندارى، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورئيس مدينة رأس غارب اللواء حامد أحمد، وقيادات محافظة البحر الأحمر، ومديرى المديريات.