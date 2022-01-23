الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إلغاء حفل علي الألفي بأوبرا الإسكندرية وإعادة قيمة التذاكر للجمهور

علي الألفى
علي الألفى

أعلنت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عن إلغاء حفل الفنان الشاب علي الألفي، الذي كان من المقرر إقامته، برفقة فرقته الموسيقية الخاصة، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يناير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية؛ وذلك بسبب تعرض «الألفي» لوعكة صحية مفاجأة.

وكشف الألفي، عن السبب وراء إلغاء الحفل، من خلال منشور رسمي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «ربنا سبحانه وتعالى بيديني الدرس الصح.. الاسبوع ده انا كنت بجهز لحفلة قاعد مستنيها بقالي سبع شهور حرفيا.. بحضر لكل حاجة فيها ..و لغاية يوم الخميس بتفق مع فرقتي على آخر تفاصيل الحفلة اقسم بالله!!

وأضاف الألفي: «في يوم و ليلة .. شوية احتقان في حلقي و مناخيري ... وتظهر بالليل كل الأعراض المعروفة للجميع ولسة بتعالج.. ابلغ في الأوبرا والحفلة تتلغي قبل معادها بأسبوع.. خدوا بالكم بجد .. الدور الجديد ممكن مايكونش صعب على الجميع .. إنما انتشاره والإصابة بيه أكيدة و خطورته على كبار السن اكتر بكتير.. ربنا يعافي الجميع.. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد».

وكتب فى منشور آخر: «بمنتهى الحزن والأسف بعتذر للجميع عن إلغاء حفل دار الأوبرا بالإسكندرية اللي كان مفترض يكون الجمعة الجاية نظرا لظروف صحية طارئة و لأن الوضع لا يحتمل المغامرة بصحة الآخرين، من فضلكم خدوا بالكم من نفسكم».

وأكدت إدارة الأوبرا، أنه سيتم إعادة قيمة التذاكر لمشتريها بطريقة مباشرة إلى المحفظة فى موقع شراء التذاكر، أو من خلال شباك تذاكر أوبرا الإسكندرية.

وكان قد طرح "الألفى" مؤخرًا أغنية "سلم لي على حبيبك" على طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية التي صدرت ضمن ألبوم "ما تحبش قوي" عام 2016، والأغنية من كلمات طارق علي وتوزيع زناتي، وهندسة الصوت بيشوي مجدي، وتم تصويرها في ستوديو كيان بقيادة المخرج أحمد حمدي.

علي الألفى، بدأ مشواره الفنى منذ 11 عامًا، وقدم العديد من الحفلات فى ساقية الصاوى ، وشارك بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا مع المخرج خالد جلال، وشارك أيضًا في برنامج the voice، وتم تكريمه مؤخرًا في احتفالية مبادرة (بالشباب نقدر) بمناسبة العيد القومي ببورسعيد. 

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