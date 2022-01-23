الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل البيان الختامي لـ«الجامعة العربية» ضد اعتداءات الحوثي على الإمارات

مجلس جامعة الدول
مجلس جامعة الدول العربية

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في دورته غير العادية المنعقد يوم الأحد، بمقر الألمانة العامة برئاسة دولة الكويت، بعد اطلاعه على مذكرة مندوبية دولة الإمارات العربية المتحدة رقم ج.ع 1/2/21-أ-11 بتاريخ 20/1/2022، والتي كشفت عن الهجوم الغاشم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، الإدانة والاستنكار بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية بثلاثة صواريخ كروز.

ورحب مجلس جامعة الدول العربية بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوم جباناً وآثماً.

فيما أشار المجلس إلى الترحيب بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بالإجماع في بيانه الصادر يوم 21 يناير 2022، الذي أدان فيه أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

وأكد البيان، على أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية اإلرهابية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وتهديدًا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار االقتصاد العالمي.

 كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط المالحة التجارية الدولية.

شدد المجلس على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإساني.

وأعلن المجتمعون اليوم التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدّراتها.

كما أكد على دعم حق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، وتثمين حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما طالب المجلس كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي، وردعها للتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.

كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والامدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية في الجمهورية اليمنية.

أخبار جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية البيان الختامى الإمارات الحوثي

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