تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية «الطالبة بسنت»

تنظر محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية، في 5 فبراير المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية بسنت شلبي والمعروفة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني والصور المفبركة.

وأحالت النيابة المتهمين في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، كلاً من "أ. م"، 17 سنة- محبوس، و"م. ض"، 21 سنة- محبوس، و"أ. ي"، 20 سنة- محبوس، و"ع. م"، 19 سنة- محبوس، و"ع. م"، 16 سنة- محبوس، إلى المحاكمة.

ووجهت لهم أنهم في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفرالزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات واستعملوا ونشروا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.