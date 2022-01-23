«موقد بلدي» يقتل شابا أثناء نومه في الشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة شاب، توفى خنقًا بسبب التدفئة في منزله بقرية كفر عجيبة، وتسليم الجثة لذويه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

لقى مواطن بمحافظة الشرقية، مصرعه خنقا إثر استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موقد بلدى للتدفئة فى مكان مغلق داخل منزله بقرية كفر عجيبة، دائرة مركز شرطة ههيا، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا المركزى، بوصول محمد. م. ع، 33 عاما، مقيم بههيا جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث الوفاة نتيجة اختناق الشاب إثر استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موقد تدفئة بلدى، حيث غلبه النعاس فاستنشق الغاز المنبعث من الموقد أثناء نومه.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة ههيا العامة، التى صرحت، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.