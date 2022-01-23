احتفالًا بعيد الشرطة.. إطلاق فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة «كلنا واحد»

أطلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية، استراتيجية، أساسية، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا».

وجاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، ويتم توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".