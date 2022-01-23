الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

احتفالًا بعيد الشرطة.. إطلاق فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

أطلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية، استراتيجية، أساسية، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا».

وجاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، ويتم توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وزارة الداخلية توفير مفروشات فيروس كورونا عيد الشرطة الإحتفال بالذكرى كورونا المستجد مبادرة كلنا واحد المرحلة الـ 21

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