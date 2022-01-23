الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2281 إصابة بكورونا و14 وفاة في ليبيا

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أعلنت ليبيا اليوم الأحد، تسجيل 2281 بفيروس كورونا المستجد، بينها 142 حالة حرجة، و 567 حالة شفاء و14 وفاة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي في بيان، ارتفع عدد حالات كورونا المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 405 آلاف و 425 حالة منها 11 ألفًا و 408 حالة نشطة حتى الآن، وتعافى 388 ألفا و96 حالة، بينما سجلت 5921 وفاة.

وأوضح المركز أن مختبراته استقبلت 9292 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7011 منها، فيما تأكدت إصابة 2281 حالة، بنسبة حالات موجبة 24.5%.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 349 مليونا و929 ألفا و84 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و610 آلاف و193 حالة، فيما تعافى 278 مليونا و451 ألفا و211 حالة.

ليبيا وفاة حالة حرجة كورونا المستجد إصابة بفيروس

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وائل لطفي

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