الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

مسابقة بجامعة القاهرة لإعداد أفضل ورقة سياسات حول القضايا القومية

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مسابقة في عدد من الموضوعات القومية التنموية، وذلك في إطار مشروع قومي مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المسابقة ستكون لإعداد أفضل مشروع تنموي وإعداد أفضل ورقة سياسات، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موضوعات مسابقة أفضل مشروع تنموي في أحد الموضوعات الآتية: (التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة).

وأضاف الدكتور الخشت، أن موضوعات مسابقة أفضل ورقة سياسات ستكون في أحد الموضوعات الآتية: (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، إصلاح منظومة الرعاية الصحية).

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد منسق المشروع وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه سوف يتم تقسيم المتقدمين في كل مسابقة إلى عدد من الفرق البحثية، بحيث يتكون كل فريق من 5 أعضاء بحد أقصى، بينهم عضو واحد على الأقل من طلاب مرحلة الدراسات العليا أو أعضاء الهيئة المعاونة و 2 كحد أقصى من طلاب الفرق النهائية بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس في مسابقة ورقة السياسات، و 3 كحد أقصى من طلاب الفرق النهائية بمرحلة البكالوريوس/الليسانس في مسابقة المشروع التنموي.

وأشار منسق المشروع، إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية للفرق المشاركة بكل مسابقة، وستتم التدريبات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وسيمنح المشاركون شهادة اجتياز البرنامج التدريبي من جامعة القاهرة، كما سيتم منح جوائز مالية لأفضل مشروعين بحثيين وأفضل ورقتين للسياسات واختيارهما للمنافسة على مستوى الجمهورية.

استراتيجية التعليم العالي جامعة القاهرة للمراة مسابقة شهادة السياسية العليا معا محمد عثمان محمد عثمان الخشت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رئيس جامعة القاهرة

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