الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدي ينتهي من «الجواهرجي» خلال أيام ويستعد لتقديم عمل إذاعي للأطفال

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أوشك النجم محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائى الجديد "الجواهرجي" والذي تشارك في بطولته النجمة مني زكي. 

وانتهى أبطال العمل من تصوير 90% من المشاهد، خاصة بعد أن كثف المخرج إسلام خيري ساعات التصوير مؤخرا لتصل الي 15 ساعة يوميا. 

ومن المقرر أن ينتهي محمد هنيدي وأبطال فيلم الجواهرجي من مشاهد الفيلم بالكامل خلال أيام، على أن يدخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه في موسم صيف 2022. 

ويجسد "هنيدي"" في الفيلم دور جواهرجي، بينما تجسد منى دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

أبطال فيلم الجواهرجي 

 ويشارك في بطولة فيلم "الجواهرجي" لبلبة، وآسر ياسين، وأحمد السعدني، وريم مصطفى، وأحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيري.
ويجمع "الجواهرجي" هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية". 

هنيدي يستعد لتقديم عمل فني للأطفال عبر أثير الإذاعة رمضان المقبل

على جانب آخر علمت الدستور ان محمد هنيدي يستعد لتقديم عمل فني للأطفال عبر أثير الإذاعة المصرية خلال شهر رمضان المقبل ويدرس هنيدي حاليا اكثر من سيناريو لتقديمه ومن المقرر في حال استقراره على الفكرة ان يبدأ في تنفيذها مطلع شهر مارس المقبل عقب انتهاء كافة ارتباطاته الفني. 

ومن المقرر أن يعلن محمد هنيدي عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، و يذكر أن محمد هنيدي لن يشارك في موسم رمضان المقبل باي عمل درامي جديد. 

هنيدي الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي الجواهرجي فيلم الجواهرجي عمل للاطفال

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وائل لطفي

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