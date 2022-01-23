الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أواخر نوفمبر

وفيات كورونا
وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك  تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء فيروس كورونا منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني بتسجيل 364 وفاة .
 وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 303085.

 

وكان قد أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّه سيتمّ إعطاء جرعة معزّزة من لقاحات "كوفيد-19" في الأيّام المقبلة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 65 عامًا في المكسيك،بعد اكتشاف أوّل إصابات بالمتحوّرة أوميكرون في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك ، بينما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

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