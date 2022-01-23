موسكو: نتوقع استفزازات من واشنطن وكييف خلال الأولمبياد فى الصين

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عبر تدوينة في تطبيق "تيليجرام"، إلى أن وكالة "بلومبيرج التي لم تعد مستقلة منذ زمن طويل والآن فقدت كرامتها، نشرت اليوم نقلا عمن وصفته بالدبلوماسي في الصين خبرا مثيرا يزعم أن الرئيس الصيني طلب من روسيا عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأو لمبياد لعدم إفساد هذا العيد".

وشددت زاخاروفا تعليقا على هذا التقرير: "هذا تجاوز مستوى الخبر الكاذب، إنه يمثل عملية إعلامية خاصة للجهات الأمريكية المعنية من خلال بلومبيرج ".

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الأجواء تعيد إلى الأذهان التطورات التي حصلت في أغسطس 2008 حينما هاجمت جورجيا جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وتم في البداية اتهام روسيا بأنها بادرت الحرب، فيما توصلت اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في تلك الأحداث عام 2009 إلى استنتاج يقول إن السلطات الجورجية هي من بدأها.

وأوضحت: "وسائل الإعلام الأمريكية ضخت الأجواء الإعلامية بالمزاعم حول ما و صف بنوايا روسيا لمهاجمة أو كرانيا، و ذلك من خلال التأجيج العام ونشر أخبار وتسريبات كاذبة. و قبل برهة زار و زير الخارجية الأمريكي أوكرانيا. و في الوقت الذي ينوي فيه الرئيس الروسي زيارة الألعاب الأوليمبية في بكين، أعلنت القيادة الأمريكية مقاطعة الأولمبياد الشتوية و سوف تكون موجودة في واشنطن بدل حضور عيد الرياضة العالمي".

وختمت زاخاروفا بالقول: "إذا نتوقع استفزازات من الولايات المتحدة والنظام في كييف الموالي لها، سواء إعلامية أو عسكرية، الأمر الذي لا يمكن استبعاده. قد يقدموا على ذلك، لا سيما أن لديهم خبرة كبيرة".