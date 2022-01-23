رئيسى: إيران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران تبحث عن علاقات وتعاون مستديم وشامل مع أنقرة، معربا عن ترحيبه بالخطط التي تأتي في هذا الصدد.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قال رئيسي إن "طهران تدعم الاستقرار والسلام في المنطقة"،وأشار إلى الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات الإيرانية التركية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، قائلا إن "إيران تبحث عن علاقات وتعاون مستديم وشامل مع تركيا" و ترحب بالخطط الهادفة إلى بناء تعاون استراتيجي مع تركيا.

وأكد الرئيس الإيراني أن احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول يشكل السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار والأمن المستديمين في مختلف المناطق.