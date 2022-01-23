الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسن شرارة يتألق على أنغام السيمفونى وجيوفانى بالأوبرا

حسن شرارة
حسن شرارة

أقيم حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالى جيوڤانى بومبيو، ومصاحبة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتألق الدكتور حسن شرارة بالعزف، على الفيولينة، على أنغام السيمفونى، بقيادة المايسترو الإيطالى چيوفانى بومبيو، وأشعل حماس الجماهير بالمؤلفة الشهيرة «صور فى المعرض» لموسورسكى والتى تمثل احدى الايقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى.

چيوفاني

وكان قد استلهم جيوفاني، المقطوعة الموسيقية من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات.

كما قدموا نخبة كبيرة من المقطوعات الموسيقية منها افتتاحية إيجمونت لبيتهوڤن، كونشيرتو الڤيولينه والأوركسترا لتشايكوڤيسكى.

ورفع الحفل لافتة «كامل العدد» خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، وامتلأ المسرح بالجمهور الذى ضم عديد من الجنسيات العربية والأجنبية، كما حضر الحفل عدد كبير من المثقفين وسفراء الدول الخارجية.

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجماهير، وتم الدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الحاضرين، كما تم قياس درجة الحرارة، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.  

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية عديدة في أرجاء العالم.

أوركسترا القاهرة السيمفوني حفل حسن شرارة دكتور حسن شرارة حفل حسن شرارة بالأوبرا المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

حسن شرارة يتألق على أنغام السيمفونى وجيوفانى بالأوبرا

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

«الصحة»: 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

«طالبان» تكشف حصيلة ضحايا زلازل وفيضانات ضربت أفغانستان مؤخرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟