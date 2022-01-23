حسن شرارة يتألق على أنغام السيمفونى وجيوفانى بالأوبرا

أقيم حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالى جيوڤانى بومبيو، ومصاحبة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتألق الدكتور حسن شرارة بالعزف، على الفيولينة، على أنغام السيمفونى، بقيادة المايسترو الإيطالى چيوفانى بومبيو، وأشعل حماس الجماهير بالمؤلفة الشهيرة «صور فى المعرض» لموسورسكى والتى تمثل احدى الايقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى.

چيوفاني

وكان قد استلهم جيوفاني، المقطوعة الموسيقية من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات.

كما قدموا نخبة كبيرة من المقطوعات الموسيقية منها افتتاحية إيجمونت لبيتهوڤن، كونشيرتو الڤيولينه والأوركسترا لتشايكوڤيسكى.

ورفع الحفل لافتة «كامل العدد» خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، وامتلأ المسرح بالجمهور الذى ضم عديد من الجنسيات العربية والأجنبية، كما حضر الحفل عدد كبير من المثقفين وسفراء الدول الخارجية.

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجماهير، وتم الدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الحاضرين، كما تم قياس درجة الحرارة، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية عديدة في أرجاء العالم.