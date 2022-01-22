وائل الفشني ينتهي من البروفات الخاصة بحفله على مسرح سيد درويش

انتهى المطرب وائل الفشنى، من كافة التجهيزات والبروفات الخاصة بحفله المقرر إقامته برفقة فرقته الموسيقية بعد غد الإثنين الموافق 24 يناير، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، إذ يقدم «الفشني» مجموعة من الأعمال الغنائية التى اشتهر بها ومنها: "ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عيني آه، يا مدعي الكبر، أدعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقًا، وأنا لو شكيت اللى بيا" وغيرها.

وكانت طرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أن التذاكر متوفرة من خلال شباك التذاكر بمقر الأوبرا بالإسكندرية، وانقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 65 جنيهًا، والثانية بقيمة 85 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.

وعلى صعيد آخر، يضع الفشنى الأيام الحالية اللمسات الأخيرة على عدد من الأغنيات التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة «السينجل».