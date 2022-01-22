الصور الأولى من فيلم «تماسيح النيل» قبل عرضه بالسينمات

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "تماسيح النيل" عن الصور الأولى من الفيلم الذي يعرض في دور العرض السينمائي بمصر وجميع الدول العربية يوم السادس والعشرين من يناير الجاري، بعدما انتهت الشركة مؤخرا من عمل المونتاج والمكساج.

فيلم تماسيح النيل

فيلم تماسيح النيل

فيلم تماسيح النيل

فيلم تماسيح النيل

فيلم تماسيح النيل

وظهر في بعض مشاهد الفيلم الذي كشفت عنه الشركة المنتجة جميع صناع العمل ومشاهد خاصة بهم أثناء التصوير بينما كان الأبرز فيها كل من: مصطفي خاطر وحمدي الميرغني وهنادي مهنا وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد.

فيلم تماسيح النيل

فيلم تماسيح النيل

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

فيلم تماسيح النيل



وكان قد حقق برومو الفيلم السينمائي الجديد تماسيح النيل اكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وذلك بعدما ‎أعلنت شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج "راني مسحال " عن طرح الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي .