رمضان عبد الرازق: الملائكة يمكن أن تنزل للشخص مخصوص من السماء

قال الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الملائكة يمكن أن تنزل للشخص مخصوص من السماء، والأدلة على ذلك كثيرة.

وأضاف في فيديو على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «من الطبيعي أننا معنا كبشر ملائكة باستمرار وهم كاتبين وحافظين ويفعلون حصر لأعمالنا اليومية بالحرف والكلمة والنظرة والهمسة».

وأوضح في رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: «هل يمكن أن تنزل لي الملائكة مخصوص من السماء؟ أن الملائكة يمكن أن تنزل مخصوص لك أيها المسلم من السماء في حالة عندما تقرأ كتاب علم، أو تقرآ القرآن الكريم تتنزل عليك الملائكة».

واستدل عضو اللجنة العليا للدعوة على كلامه بما جاء عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: ومَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِلاَّ نَزَلتْ علَيهم السَّكِينَة، وغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة، وَحَفَّتْهُم الملائِكَةُ، وذَكَرهُمْ اللَّه فيِمنْ عِنده رواه مسلم.

وقال إنه في حالة تلاوتك القرآن تتنزل عليك الملائكة، والدليل على ذلك أن أسيد بن حضير صحابي من صحابة رسول الله، يقرأ القرآن بالليل فوجد ظلة مثل النور نازلة من السماء، فكل ما يقرأ تنزل، فكان طفله الصغير نائم بجوار فرسه فخاف عليه وظل صامتا فترة، فارتفعت الظلة، وعندما بدأ يقرأ مرة أخرى بدأ الفرس يتحرك لأنه يرى ما لم نراه، وكرر الأمرة عدة مرات، فحكى للنبي ما حدث، فقال له النبي تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن، وتلك السكينة.

وتابع: وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: «قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل: «مَا يَمْنَعُك أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَر مِمَّا تَزُورَنَا؟» فنزلت: (وَمَا نَتَنَزَّل إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَينَ ذَلِك).