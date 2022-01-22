السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة أمين شرطة صدمته سيارة بكورنيش النيل في بولاق أبو العلا

اسعاف
اسعاف

أصيب أمين شرطة بجروح وكدمات نقل على إثرها للمستشفى، اليوم السبت، بعد أن صدمته سيارة بمنطقة كورنيش النيل في بولاق أبو العلا.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب بالقرب من أبراج النيل سيتى بمنطقة كورنيش النيل في بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة بأمين شرطة تابع لشرطة السياحة والآثار.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى العجوزة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اصابة إصابة أمين شرطة كورنيش حادث بولاق

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