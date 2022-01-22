قتل طفل وأصاب والدته في سوهاج.. والتحريات: مُدمن لمخدر «الشابو»

كشفت أجهزة الأمن بسوهاج تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل وإصابة والدته بطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، بعد تعدي طليقها عليها بآلة حادة.

وقال مصدر أمني- رفض ذكر اسمه- إن الطبيب مرتكب الواقعة كان تحت تأثير مخدر “الشابو” وثبت من التحريات تعاطي المتهم للمخدر في الآونة الأخيرة مما تسبب في سوء علاقته باصدقائه.

وتابع المصدر أن شهود العيان شاهدوا الطبيب آخر مرة خلال صلاة الجمعة وهو لديه عيادة في إحدى القرى بمحافظة سوهاج، وأكدوا أن الجاني كان على خلاف مع زوجته السابقة مما دفعه لتطليقها قبل الواقعة بأيام.

ولقي طفل في السادسة من العمر مصرعه عقب إصابته بطعنة نافذة في البطن، وأصيبت والدته بجرح طعنى في اليد اليمنى وآخر بالرقبة من الخلف، كما أصيب كيميائى بجروح متفرقة بالجسم بالرقبة والرأس، بعد قيام طليق المجنى عليها بالتعدى عليهم بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بقيام طبيب نفسي وعصبية بالتعدى على طليقته التي تعمل كيميائية بأحد المعامل وأثناء التعدى عليها باستخدام سلاح أبيض أصيب طفل بطعنة وتوفى في الحال، كما أصيبت طليقته وأصيب كيميائى آخر يعمل بنفس المعمل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بقيام “ع. م، 41 سنة” طبيب نفسي، بالتعدى على طليقته “ا.ج 29 سنة”، كيميائية صاحبة معمل للتحاليل، مما نتج عنه إصابتها بجرح قطعى 4 سم باليد اليمنى وجرح آخر في الرقبة من الخلف 2 سم وجرح آخر أعلى الكتف الأيسر 2 سم، وإصابة "م .و " 6 سنوات طفل بجرح طعنى نافذ أعلى البطن مما نتج عنه وفاته.

كما نتج عن الواقعة إصابة “م.م 24 سنة”، كيمائى، بجروح متفرقة بالرقبة من الجهة اليسرى بطول 10 سم وجرحين بالرأس أحدهما 8 سم والأخر 7 سم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.