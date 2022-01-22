السبت 22 يناير 2022
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حوادث

تحقيقات النيابة في قتل عامل مشتل بمصر القديمة: «خنقوه بكوفيته»

جريدة الدستور

فتحت نيابة مصر القديمة تحقيقات موسعة في واقعة قتل عامل مشتل على يد 3 متهمين داخل مشتل زراعي.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث أن المتهمين الثلاثة سائق وعاطلان، يوم الواقعة توجهوا إلى المشتل لسرقته وقاموا بسرقة “شاشتين عرض“، وعندما لاحظ المجنى عليه وهو يعمل عامل داخل المشتل حاول مقاومتهم فقتلوه خنقا باستخدام كوفيه وتسبب أحدهما في جروح في وجه المجني عليه بأظافره.

كانت قررت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم السبت، حبس 3 متهمين بقتل عامل مشتل وتهشيم رأسه ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة التحريات التكميلية حول المتهم والواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل مشتل بمنطقة مصر القديمة.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف  على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

التحقيقات نيابة مصر القديمة مشتل زراعي شاشتين عرض المشتل وجه المجني جروح

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