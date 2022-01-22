المشدد 3 سنوات لفراش مدرسة متهم بهتك عرض تلميذ من أصحاب الهمم

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة بمعاقبة فراش بمدرسة، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بتهمة هتك عرض تلميذ أصحاب الهمم داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة السنطة التعليمية، مستغلا انشغال أمه التي تعمل معه في المدرسة نفسها.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بورد بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات تلميذ بالصف السادس الابتدائي تتهم فيه المدعو «ج. ب» فراش بمدرسة يبلغ من العمر 50 عامًا باستدراج نجلهم المعاق ذهنيًا داخل غرفة في محل عمله بإحدى المدارس التي تقوم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة المركز والتعدي عليه.

وأكدت والدة الطفل في بلاغها أنها تعمل عاملة نظافة بالتعاقد مع المتهم في المدرسة المذكورة التابعة للإدارة التعليمية بالسنطة، وفي يوم الواقعة اصطحبت نجلها «أحمد» البالغ من العمر 10 سنوات المعاق ذهنيًا، وطالب في ذات المدرسة، وقام المتهم باستدراج الطفل داخل غرفة في المدرسة واعتدى عليه.