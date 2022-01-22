السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«هكر التابلت».. إحالة طالب في أولى ثانوي للتحقيق ببني سويف

التابلت
التابلت

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022، والتي انطلقت اليوم السبت 22 يناير الجاري بمادة اللغة العربية وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

حيث تضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة على محافظ بني سويف، بأن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم "أثناء تواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الامتحانات" تم إبلاغها باكتشاف ملاحظين قيام أحد الطلاب بتهكير  جهاز التابلت الخاص به ومحاولة استخدام الكاميرا في تصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لخارج لجنة بمدرسة آل حلمي الثانوية التابعة لإدارة تعليم إهناسيا.

وبناء عليه تم إحالة الطالب لتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون، فيما تم التأكيد على أخصائي التطوير التكنولوجي بفحص أجهزة التابلت، والتأكد من عدم خروجها من المنظومة أو استعمالها في غير أغراض الامتحانات.

وفى سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021/2022، للصف الأول الثانوي، والبالغ عددهم 17 ألفا و286 طالباً وطالبة في 85 مدرسة، والتي بدأت "اليوم" وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، فيما يؤدى غداً الأحد طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان، وعددهم 17 ألفا و74 طالباً، وذلك بالتزامن مع امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي وسنوات النقل للمرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب مع المحافظ، للاطمئنان على سير الامتحانات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الأول الثانوى الدكتور محمد هاني غنيم غرفة العمليات

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