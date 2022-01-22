السبت 22 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 20.8% نموًا فى حركة التجارة بين مصر والدول العربية

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شهدت حركة التجارة بين مصر والدول العربية نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 20.8%، بعدما ارتفع حجم التبادل التجاري بينها إلى حدود 19.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 15.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، فإن الصادرات المصرية للدول العربية سجلت 8.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 8.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بين الدول العربية الأعلى استيرادًا للسلع المصرية بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة 300 مليون دولار، تليها دولة الإمارات والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.032 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 2.5 مليار دولار خلال الأشهر نفسها من عام 2020 بانخفاض 1.5 مليار دولار.

أما بالنسبة للواردات، فأظهر تقرير الإحصاء أن واردات مصر من الدول العربية ارتفعت إلى حدود 10.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار.

وتأتى المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بأعلى واردات لمصر من الدول العربية بلغت 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار، تليها الإمارات والتى بلغت الواردات منها 1.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 775.9 مليون دولار.

الاحصاء الصادرات مصر الدول العربية واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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