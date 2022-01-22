السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم  13862 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " عبدالله . م . س " 24 عاما عامل في محجر، ومقيم بإحدى قرى المركز، وله محل إقامة اخر بمحافظة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المخدرة. 

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته قطع بنية كبيرة الحجم "طرب" لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق الحشيش المخدر مركز بلبيس الأجهزة الأمنية بالشرقية

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