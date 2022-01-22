ارتفاع إصابات كورونا إلى 43 ألفًا و511 فى الأردن

أعلنت السلطات الصحية في الأردن عن وجود 43 ألفا و511 إصابة بكورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، توفي 13 ألفا و49 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة الجمعة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء بلغ مليونا و129 ألفا و995 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و73 ألفاً و539 حالة شفاء، حسبما نقلت وكالة «عمون».

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، اليوم السبت، بتجاوز الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس (كوفيد-19) 8ر345 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 58ر5 مليون، كما تم إعطاء أكثر من 76ر9 مليار جرعة لقاح، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكشف مركز علوم وهندسة النظم التابع للجامعة عن أن الحصيلة الحالية على مستوى العالم بلغت 345 مليونا و813 ألفا و395 حالة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و583 ألفا و886 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم إلى 9 مليارات و764 مليونا و354 ألفا و39 جرعة لقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.