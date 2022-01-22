السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في جولة مسائية مفاجئة، مستشفى كفر الزيات  العام، للمتابعة الميدانية لسير العمل والتزام الفريق الطبي من أطباء وتمريض ومدير منوب وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

بدأ بالمرور على قسم العناية المركزة، والأقسام الداخلية رافقه الدكتور وليد الصياد، كما تابع الحالات والحديث معهم عن المعوقات التي تقابلهم داخل تلك الأقسام، ثم قام بالمرور على المخازن للتأكد من توافر المستلزمات الطبية بنك الدم للتأكد من وجود فصائل الدم المختلفة وكيفية تخزينها وفقاً للمعايير الطبية، بجانب تفقد قسم الأطفال والعناية المركزة للأطفال.

كما تأكد من توافر أدوية البرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد، والتزام الفريق الطبي بالبروتوكول العلاجي المنصوص عليه من وزارة الصحة، والتأكد من تدريب الفريق الطبي على البروتوكول العلاجي، فضلًا عن مراجعة موقف الأكسجين الطبي في كل مستشفى من حيث ( الرصيد – معدل الاستهلاك- معدل الكفاية)، كما تأكد من تدريب الفريق الطبي.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة تفقد الصحة بالغربية القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة   بقرية سجين التابعة لمركز قطور، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية وزيرة الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، إن القافلة تستمر لمدة يومين ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي، في أول يوم، على 1050 في اليوم الأول، وتحويل حالات  إلى مستشفى قطور المركزي وتطعيم 100 مواطن بلقاح كورونا المستجد، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتلقي اللقاح ولعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حيث شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية.

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام والتأكد توافر أدوية البرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا

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