«القدم السكري» كتاب جديد للدكتور أحمد طه في معرض الكتاب

«القدم السكري» أسباب الداء ووصف الدواء، هو عنوان كتاب مهم انتهى من كتابته الدكتور أحمد طه رئيس أقسام الجراحة بطب قصر العيني، وصدر مؤخراً باللغة العربية ويعرض حالياً في كثير من المكتبات، ودور النشر، كما يعرض في معرض الكتاب خلال هذا الشهر.

يجيب الكتاب على كل ما يشغل مريض السكر من أسئلة تخص القدم السكري وطرق التعامل مع القدمين وكيفية المحافظة على القدمين والأطراف سليمة.

وقال الدكتور أحمد طه رئيس أقسام الجراحة وأستاذ الأوعية الدموية، أنه وضع في هذا الكتاب، خلاصة خبرة تجاوزت الثلاثين عاماً في التعامل مع مشاكل القدمين وشرايين الأطراف عند مرضى السكر، مضيفاً أن الكتاب يجيب على كثير من الأسئلة التي تخص القدم السكري، ومن بينها، ما هو القدم السكري؟ وما هي الأسباب التي تساعد على حدوثها؟ وكيف يقي مريض السكر نفسه من حدوثها؟ وكيف يكتشف أنه مصاب بها؟ وما هي المضاعفات التي قد تنتج عن إهمال علاجه لها؟ وماهي أحدث وسائل التشخيص والعلاج؟ ولماذا تكثر مشاكل الشرايين عند مرضى السكر؟ وما المقصود بقصور الدورة الدموية في الأطراف؟ وماذا يعني استخدام القسطرة في علاج هذا القصور؟ وماهي تقنية توسيع الشرايين بالبالونات والدعامات؟ وهل للأكسجين المضغوط والليزر والأشعة تحت الحمراء والخلايا الجذعية أي دور في علاج القدم السكري؟ وهل لجراحة التجميل ولجراحة العظام دور في ذلك ومتى يلجأ الطبيب المعالج للقرار الصعب البتر؟.

يقع الكتاب في 200 صفحة بالألوان ويحتوي علي العديد من الصور الحقيقية والأشكال التوضيحية التي تهدف إلي تبسيط المعلومات الطبية للقاريء مهما كانت خلفيته الثقافية.

يذكر أن تنطلق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، ومن المقرر أن تحل اليونان ضيف شرف المعرض.