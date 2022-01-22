السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القدم السكري» كتاب جديد للدكتور أحمد طه في معرض الكتاب

كتاب
كتاب

«القدم السكري» أسباب الداء ووصف الدواء، هو عنوان كتاب مهم انتهى من كتابته الدكتور أحمد طه رئيس أقسام الجراحة بطب قصر العيني، وصدر مؤخراً باللغة العربية ويعرض حالياً في كثير من المكتبات، ودور النشر، كما يعرض في معرض الكتاب خلال هذا الشهر.

يجيب الكتاب على كل ما يشغل مريض السكر من أسئلة تخص القدم السكري وطرق التعامل مع القدمين وكيفية المحافظة على القدمين والأطراف سليمة.

وقال الدكتور أحمد طه رئيس أقسام الجراحة وأستاذ الأوعية الدموية، أنه وضع في هذا  الكتاب، خلاصة خبرة تجاوزت الثلاثين عاماً في التعامل مع مشاكل القدمين وشرايين الأطراف عند مرضى السكر، مضيفاً أن الكتاب يجيب على كثير من الأسئلة التي تخص القدم السكري، ومن بينها، ما هو القدم السكري؟ وما هي الأسباب التي تساعد على حدوثها؟ وكيف يقي مريض السكر نفسه من حدوثها؟ وكيف يكتشف أنه مصاب بها؟ وما هي المضاعفات التي قد تنتج عن إهمال علاجه لها؟ وماهي أحدث وسائل التشخيص والعلاج؟ ولماذا تكثر مشاكل الشرايين عند مرضى السكر؟ وما المقصود بقصور الدورة الدموية في الأطراف؟ وماذا يعني استخدام القسطرة في علاج هذا القصور؟ وماهي تقنية توسيع الشرايين بالبالونات والدعامات؟ وهل للأكسجين المضغوط والليزر والأشعة تحت الحمراء والخلايا الجذعية أي دور في علاج القدم السكري؟ وهل لجراحة التجميل ولجراحة العظام دور في ذلك ومتى يلجأ الطبيب المعالج للقرار الصعب البتر؟.

يقع الكتاب في 200 صفحة بالألوان ويحتوي علي العديد من الصور الحقيقية والأشكال التوضيحية التي تهدف إلي تبسيط المعلومات الطبية للقاريء مهما كانت خلفيته الثقافية.

يذكر أن تنطلق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، ومن المقرر أن تحل اليونان ضيف شرف المعرض.

القاهرة اللغة العربية المكتبات قصر العيني دور النشر كتاب جديد معرض الكتاب المؤتمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«التنظيم والإدارة»: هيكلة 26 وزارة وتعديل الهياكل التنظيمية لـ203 جهات

«أمطار وثلوج».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

إنذار لوزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنى زكى

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 22-1-2022

«التخطيط»: 17.9 مليار جنيه لتنفيذ 178 مشروعًا تنمويًا فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية