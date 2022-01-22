5 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع صديقيها بالدقهلية

حددت محكمة جنايات المنصورة، جلسة 5 فبراير المقبل لمحاكمة المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع اثنين آخرين.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال كل من أم هاشم فتحي أحمد خليل، وشهرتها (شيماء) - 30 سنة ربة منزل، ومقيمة بمدينة المنصورة، ولبيب أحمد عودة 18 سنة - عامل جبس، ومقيم بمركز المنصورة، وأحمد السيد أحمد السيد 20 سنة - كهربائي، ومقيم بمركز المنصورة، للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 13626 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وجاء في قرار الإحالة أنه في 6 سبتمبر الماضي الماضي، قتل المتهمون المجني عليه صالح خليفة فهمي عثمان، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه اختمرت في عقيدة المتهمة الأولى، وما أضمر بيقينها وما أغواها إليه، وتجردت من مشاعر الإنسانية الغراء؛ متناسية الفضل الذي جمع بينهما، وعقدوا العزم جميعًا وبيتوا النية على قتله لما انتوت عليه المتهمة الأولى، فأتوا المتهمين الثاني والثالث بنيتها، وأقدموا على تنفيذ مخططها.

وأضاف قرار الإحالة أعطت المتهمة الأولى، المجني عليه عقارًا دوائيًا مهدئ، فخار قواه وذهب في سبات عميق، وقام المتهم الثاني بتكبيله وسدد له عدة لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه، ورطم رأسه بأرضية مسكنه، فيما كتمت الأولى أنفاسه بوضع وسادة على فيه وأنفه، ثم قام المتهم الثالث بتطويق عنقه بواسطة أداة كابل كهربائي، وأحكم وثاقه وجذب طرفيه بعنف وقوة، حتى فاضت روحه إلى بارئها، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وأعزى قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.